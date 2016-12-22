Трехлетний мальчик погиб в Мадриде после въезда автомобиля в витрину

В Мадриде в ночь на понедельник автомобиль въехал в витрину продуктового магазина, сообщают El Mundo и La Vanguardia.

По данным El Mundo, магазин арендовала китайская семья, которая в момент происшествия находилась внутри.

От полученных травм на месте скончался трехлетний ребенок. В результате происшествия также пострадали мать и отец ребенка, а также его 11-летняя сестра. Отец детей был доставлен в больницу с травмами брюшной полости.

Мать ребенка пережила нервный срыв, в настоящее время ей оказывают помощь медики. 11-летняя девочка получила незначительные ушибы.

Кроме того, еще один мужчина 37 лет, который также был в магазине, получил травмы головы. Причины ДТП пока не установлены, расследование продолжается.