ФАС решила не возбуждать дело против «Альфа-Капитала»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) решила не возбуждать дело против управляющей компании (УК) «Альфа-Капитал», так как организация «устранила признаки недобросовестной конкуренции», говорится в сообщении ведомства.

Как сообщает ведомство, 31 августа в его распоряжение поступило письмо от «Альфа-Капитала», в котором содержалась информация «об устранении им признаков недобросовестной конкуренции и выполнении предупреждения ведомства». «В связи с этим ФАС России на основании части 7 статьи 39.1 ФЗ «О защите конкуренции» приняла решение не возбуждать в отношении ООО «УК «Альфа-Капитал» дело о нарушении антимонопольного законодательства», — заключили в ведомстве.

УК «Альфа-Капитал» 10 августа в клиентской рассылке сообщила о рисках четырех банков — «Открытия», Бинбанка, Московского кредитного банка и Промсвязьбанка. В рассылке говорилось, что ситуация вокруг них может быть окончательно решена уже этой осенью».​ Под решением подразумевалась санация кредитных учреждений, а рисками называлась возможность списания некоторых эмитированных ими ценных бумаг или существенного снижения их стоимости. «Альфа-Капитал» посоветовал своим клиентам переводить средства к более надежным участникам банковской системы. В то же время «Альфа-Капитал» 16 августа назвал данную информацию «частным мнением аналитика» и пообещал проверить. Самого аналитика вызвали в Центробанк. В Госдуме тем временем предложили бороться со «вбросами» информации о проблемах банков с ЦБ.

Центробанк отправил в ФАС обращение с просьбой о проверке действий «Альфа-Капитала». ФАС 17 августа вынесла предупреждение «Альфа-Капиталу» по ст. 14.1 ФЗ «О защите конкуренции», где обязывала компанию прекратить рассылку подобных писем и публично опровергнуть содержавшуюся в них информацию. По мнению ведомства, в рассылке компании содержатся признаки дискредитации конкурентов, так как официальной информации об их готовящейся санации опубликовано не было.

20 августа «Альфа-Капитал» отозвал письмо своего сотрудника с прогнозами рисков четырех банков и полностью дезавуировал сделанные заявления. ФАС допустила после этого отказ от возбуждения дела в отношении «Альфа-Капитала». Затем ведомство заявило, что применит санкции в отношении «Альфа-Капитала» только в том случае, если подобные действия станут массовыми. Ситуацию же с рассылкой ФАС назвала «частным случаем».