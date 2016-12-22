Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 58,21 57,66 EUR Нал. 69,29 68,62 USD Бирж. 57,91 +0,39 EUR Бирж. 68,93 +0,67 USD ЦБ. 58,06 -0,49 EUR ЦБ. 69,00 -0,62 EUR/USD 1,19 +0,00 ММВБ 2003,69 -0,36% РТС 1090,39 -0,93% Brent 52,34 -0,66% DJIA 21987,56 +0,18% Nasdaq 6435,33 +0,10% FTSE 7429,59 -0,12%
Ас-Сиси пригласил Путина в Египет на подписание контракта на АЭС
Лента новостей
Кадыров выступил на митинге в Грозном в поддержку мусульман Мьянмы 13:30, Общество Россия предложила Корее создать инвестфонд с участием РФПИ 13:21, Политика Олег Басилашвили написал письмо Кириллу Серебренникову 13:14, Общество Жириновский предложил сменить главу МИД России 13:05, Политика Адвокат Учителя связал нападение в Екатеринбурге с идеями Поклонской 12:57, Общество Прокуратура Гамбурга завершила расследование по арестованным россиянам 12:47, Общество У Серебренникова появились новые поручители 12:41, Общество В семье принца Уильяма и герцогини Кейт появится третий ребенок 12:40, Общество Центробанк Китая запретил ICO 12:36, Деньги ФАС решила не возбуждать дело против «Альфа-Капитала» 12:30, Бизнес Футбольный матч Киргизия — Мьянма отменили из-за террористической угрозы 12:26, Спорт Басилашвили предсказал делу Серебренникова судьбу мыльного пузыря 12:22, Общество Трехлетний мальчик погиб в Мадриде после въезда автомобиля в витрину 12:20, Общество Украина отчиталась о «жирной точке» в расследовании убийства Вороненкова 12:19, Политика Ас-Сиси пригласил Путина в Египет на подписание контракта на АЭС 12:15, Политика Синоптики спрогнозировали «полное погружение в осень» в Москве 12:11, Общество Рэпера Лил Уэйна доставили в больницу Чикаго после приступа эпилепсии 12:10, Общество Сечин пообещал выяснить причину сокращения требуемой у «Системы» суммы 11:47, Бизнес Власти Италии заявили о задержании «кокаинового короля» в Уругвае 11:43, Общество Серебренникова доставили в Мосгорсуд 11:41, Общество МИД назвал «государственным хулиганством» обыски в российском консульстве 11:37, Общество Адвокат Серебренникова опроверг написание им письма на случай ареста 11:35, Общество Ройзман рассказал о въехавшем на «УАЗе» в кинотеатр «православном фанате» 11:34, Общество СК возбудил уголовное дело после поджога кинотеатра в Екатеринбурге 11:30, Общество Житель Чечни рассказал о призывах в WhatsApp поддержать мусульман Мьянмы 11:28, Общество РФПИ и арабские инвесторы закрыли сделку по покупке 25% Пулково 11:28, Бизнес Михаил Комаров: «Мы ищем для наших коворкингов площадки с изюминкой» 11:27, Партнерский материал В Грозном тысячи людей вышли на митинг в поддержку мусульман Мьянмы 11:18, Политика
Ас-Сиси пригласил Путина в Египет на подписание контракта на АЭС
Политика, 12:15
0
Ас-Сиси пригласил Путина в Египет на подписание контракта на АЭС

Президент Египта Абдельфаттах Сиси (ас-Сиси) пригласил президента России Владимира Путина ​на торжественное подписание контракта на строительство «Росатомом» первой в Египте атомной электростанции (АЭС) «Эль-Дабаа» (Эд-Дабаа). Это было озвучено на встрече президентов двух стран на полях заседания саммита БРИКС в китайском Сямэне, передает пресс-служба Кремля.

По словам ас-Сиси, закончены все процедуры по согласованию контракта о строительстве АЭС в Эль-Дабаа. Президент Египта поблагодарил Путина за встречу и обсуждение сотрудничества между двумя странами «во всех областях».

Утром 4 сентября в китайском городе Сямэне начался девятый саммит БРИКС. Президент России предложил странам БРИКС создать общую платформу энергетических исследований, в рамках которой можно нарастить отраслевые информационно-аналитические и научные обмены.

Россия и Египет 19 ноября 2015 года подписали в Каире соглашение о сотрудничестве при строительстве и эксплуатации первой египетской АЭС в районе Дабаа на Средиземном море. По данным Российского атомного сообщества, электростанцию планировали соорудить из четырех энергоблоков мощностью 1200 МВт каждый. Тогда же подписали и другое соглашение — о предоставлении Египту российского кредита на $25 млрд, который должен покрыть 85% работ по проекту. Оставшиеся расходы Египет планировал взять на себя за счет привлечения частных инвесторов.

Проект должны реализовать за 12 лет. Каир планировал начать строительство АЭС до конца 2017 года.

Теги: Владимир Путин , АЭС , «Росатом» , Фаттах ас-Сиси , Енипет , «Эль-Дабаа»
Главное
У Серебренникова появились новые поручители Общество
Материалы по теме
Россия согласовала контракт на строительство первой АЭС в Египте Экономика
Россия подписала соглашение о строительстве первой АЭС в Египте Экономика
Путин предложил БРИКС создать платформу для энергетических исследований Экономика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Материалы с отметкой
публикуются на правах рекламы
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку