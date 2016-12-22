Ас-Сиси пригласил Путина в Египет на подписание контракта на АЭС

Президент Египта Абдельфаттах Сиси (ас-Сиси) пригласил президента России Владимира Путина ​на торжественное подписание контракта на строительство «Росатомом» первой в Египте атомной электростанции (АЭС) «Эль-Дабаа» (Эд-Дабаа). Это было озвучено на встрече президентов двух стран на полях заседания саммита БРИКС в китайском Сямэне, передает пресс-служба Кремля.

По словам ас-Сиси, закончены все процедуры по согласованию контракта о строительстве АЭС в Эль-Дабаа. Президент Египта поблагодарил Путина за встречу и обсуждение сотрудничества между двумя странами «во всех областях».

Утром 4 сентября в китайском городе Сямэне начался девятый саммит БРИКС. Президент России предложил странам БРИКС создать общую платформу энергетических исследований, в рамках которой можно нарастить отраслевые информационно-аналитические и научные обмены.

Россия и Египет 19 ноября 2015 года подписали в Каире соглашение о сотрудничестве при строительстве и эксплуатации первой египетской АЭС в районе Дабаа на Средиземном море. По данным Российского атомного сообщества, электростанцию планировали соорудить из четырех энергоблоков мощностью 1200 МВт каждый. Тогда же подписали и другое соглашение — о предоставлении Египту российского кредита на $25 млрд, который должен покрыть 85% работ по проекту. Оставшиеся расходы Египет планировал взять на себя за счет привлечения частных инвесторов.

Проект должны реализовать за 12 лет. Каир планировал начать строительство АЭС до конца 2017 года.