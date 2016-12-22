СК возбудил уголовное дело после поджога кинотеатра в Екатеринбурге

Следственный комитет (СК) сообщил о возбуждении уголовного дела по факту пожара в екатеринбургском кинотеатре «Космос», в здание которого врезался груженный газовыми баллонами автомобиль «УАЗ».

Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 167 Уголовного кодекса (умышленное повреждение имущества, совершенное путем поджога).

«Установлен и задержан подозреваемый — 39-летний житель города Ирбита. По предварительным сведениям, мужчина состоит на учете у психиатра. В связи с тем, что у мужчины имеются обширные ожоги, в настоящее время он доставлен в одну из городских больниц», — отмечается в сообщении СК.

В ведомстве пояснили, что в дальнейшем с участием подозреваемого планируется провести «необходимый комплекс следственных действий».