Власти Италии заявили о задержании «кокаинового короля» в Уругвае

Министерство внутренних дел Италии сообщило о задержании Рокко Морабито, члена калабрийской мафии «Ндрангета». Морабито был задержан в уругвайском городе Пунта-дель-Эсте на юге страны, до этого он 23 года скрывался от правоохранительных органов, передает Reuters.

Задержанию преступника предшествовала совместная операция уругвайской полиции и итальянских властей.

Международной ордер на его арест был выдан еще в 1995 году, власти Италии разыскивали его с 1994 года. Морабито, получивший прозвище кокаинового короля Милана, заплатил тогда около $8 млн, чтобы ввести в Италию почти тонну наркотика.

В начале июля итальянские власти отчитались о результатах масштабной спецоперации, проведенной на юге страны. Она привела к задержанию более 80 человек, среди них были мэры двух городов, члены «Ндрангеты» и другого мафиозного клана «Коза Ностра».