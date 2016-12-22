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Житель Чечни рассказал о призывах в WhatsApp поддержать мусульман Мьянмы
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Житель Чечни рассказал о призывах в WhatsApp поддержать мусульман Мьянмы
Общество, 11:28
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Житель Чечни рассказал о призывах в WhatsApp поддержать мусульман Мьянмы

Как рассказал РБК житель Чечни, пожелавший остаться неназванным, жителей республики созывали на митинг в поддержку мусульман в Мьянме при помощи мессенждеров.

Он рассказал, что ему в WhatsApp пришло видео от знакомых, в котором муфтий Чечни [Салах-хаджи Межиев] призвал жителей республики выйти на митинг и выразить поддержку мусульманам государства Бирма. «Это обращение также транслировалось в эфире чеченской государственной телерадиокомпании «Грозный», — добавил он.

Акция протеста мусульман у посольства Мьянмы в Москве. Фотогалерея Еще 17 фото
Фотогалерея

В видеообращении [есть в распоряжении РБК] муфтий Чечни Салах-хаджи Межиев призвал выйти на митинг и «выразить протест тем шайтанам и нелюдям, которые издеваются над этими мусульманами». При этом Межиев заявил, что сам находится на хадже в Мекке и не сможет принять участия в мероприятии. «Убивают и сжигают заживо женщин, детей, стариков. Я призываю всех мусульман, тех, кому небезразличная судьба гибнущих людей, выйти на этот митинг и проявить свою поддержку и протест», — заявил он.

В центре Москвы, у посольства Мьянмы на улице Большая Никитская 3 сентября прошла несанкционированная акция протеста, на которой собравшиеся выступили в поддержку мусульман-рохинджа в Мьянме. Они подписали петицию президенту Владимиру Путину. В акции участвовали, по оценке корреспондента РБК, около 800 мусульман, которые скандировали «Аллах акбар». В МВД заявили, что нарушений общественного порядка во время акции зафиксировано не было.

Мусульманская этническая группа рохинджа проживает на западном побережье Мьянмы, в штате Ракхайн. Их численность насчитывает 1,5 млн человек. Этот народ был переселен властями Британской Индии из Бенгалии в XIX–XX веках. Власти страны называют их незаконными мигрантами и террористами. Конфликт между властями страны и рохинджа обострился в 2011–2012 годах, после перехода власти в Мьянме от военного правительства к гражданскому. Очередное обострение началось в 2016 году.

В конце августа боевики «Армии спасения Аракан рохинджа» напали на объекты армии Мьянмы. В ответ власти страны арестовали сотни представителей народа и заявили об уничтожении около 400 «террористов». С конца августа около 40 тыс. рохинджа бежали в Бангладеш. В лагерях беженцев в этой стране собрались уже около 400 тыс. представителей народа. На нейтральных территориях у границы с Бангладеш находятся около 20 тыс. рохинджа.

Международные правозащитные организации говорят о «геноциде» народа рохинджа. Москва выразила «озабоченность» по поводу информации о событиях в Мьянме. Глава Чечни Рамзан Кадыров раскритиковал мьянмарские власти и призвал «всех» выразить протест против преследований мусульман-рохинджа в Мьянме. Он также посоветовал отослать короткие сообщения с критикой властей Мьянмы в ООН и посольство Мьянмы.

Теги: Чечня , митинг , мусульмане , Мьянма , рассылка
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В Грозном тысячи людей вышли на митинг в поддержку мусульман Мьянмы Политика
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