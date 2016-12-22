Совфед рассмотрит законопроект о высылке за «нежелательную деятельность»

В Совете Федерации рассматривают возможность подготовки законопроекта о высылке из России ​за «нежелательную деятельность» физических лиц. Тему «нежелательной деятельности» обсудили на заседании одной из рабочих групп комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России. Об этом заявил РБК председатель комиссии Андрей Климов.

По его словам, «США и ряд других государств» стали выделять меньше денег российским компаниям (легальными способами) после появления в законодательстве России формулировки об «иностранных агентах». Однако в законе все еще есть связанные с финансированием «лазейки», отметил Климов. Председатель комиссии добавил, что «больше денег стали попадать через физических лиц».

Иностранные физические лица ведут в России нежелательную для этой страны деятельность, считает он. «Понятно, что они работают на некоторые организации, но доказать это фактически невозможно. Эти физические лица должны быть каким-то образом описаны. Есть примеры иностранных законодательств, где их деятельность немедленно пресекается. У нас должно быть нечто подобное», — сказал Климов.

В качестве примера нежелательной деятельности Климов указал иностранных преподавателей, которые якобы приходят читать лекции в российских государственных вузах и призывают к революции. «Если расписать, то это не лекция, а инструктаж по цветной революции. Причем студентов на лекцию собирают фактически в принудительном порядке», — сказал Климов.



По словам Климова, «Известия» пишут, что речь может идти как о «разжигании национальной и религиозной ненависти и политической розни», так и о потенциальном вмешательстве в избирательный процесс страны. «Этнические разжигания, разжигания на религиозной, социальной почве, а также социальный протест, направленный не против коррупции, а имеющий на самом деле другие цели, — все это в совокупности — нежелательная деятельность», — подчеркнул Климов.

О том, что комиссия Совфеда по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России готовит проект закона о выдворении из России ​за «нежелательное поведение», ранее сообщали «Известия» со ссылкой на источники в парламентских кругах, которые знакомы с подготовкой документа. Речь шла о высылке физических лиц, в основном, иностранцев.

По данным источников, внести законопроект в Госдуму планировали в начале 2018 года. Документ дополнит существующий ФЗ «О нежелательных организациях», который приняли два года назад.