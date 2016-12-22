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Путин предложил БРИКС создать платформу для энергетических исследований
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Путин предложил БРИКС создать платформу для энергетических исследований
Экономика, 10:37
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Путин предложил БРИКС создать платформу для энергетических исследований

Президент России Владимир Путин предложил странам БРИКС создать общую платформу энергетических исследований. Такую инициативу он озвучил в понедельник на заседании саммита БРИКС в расширенном составе в китайском Сямэне, передает корреспондент РБК.

Глава российского государства отметил, что важно «укреплять энергодиалог «пятерки [Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южно-Африканская Республика]». «Для этого предлагаем создать платформу энергетических исследований БРИКС, в рамках которой можно было бы нарастить отраслевые информационно-аналитические и научные обмены», — заявил он.

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Ранее сообщалось, что утром 4 сентября в городе Сямэнь на юге Китая открылся девятый саммит БРИКС. Как рассказал журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, темами саммита станут ситуация в мировой экономике и глобальное экономическое управление, международные и региональные конфликты, национальная безопасность и развитие.

Предыдущий, восьмой саммит БРИКС прошел в октябре 2016 года в индийском городе Гоа. В частности, на нем принята Декларация Гоа и План ее выполнения. Также в рамках саммита приняты меморандумы положение о Комитете по таможенному сотрудничеству стран БРИКС и другие документы.

Теги: Путин , БРИКС , энергетика
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