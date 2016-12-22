В ДТП с автобусом и Volkswagen в центре Москвы погиб человек

В центре Москвы в районе Белорусского вокзала произошло ДТП с участием легкового автомобиля Volkswagen и автобуса. В результате столкновения один человек погиб, еще три человека пострадали, сообщает радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на представителя столичного главка МВД Олесю Грачеву.

«По предварительным данным, водитель машины погиб и еще три человека пострадали. Скорее всего, пассажиры автобуса», — сказала она.

Столкновение произошло в районе дома 20 по 1-ой Тверской-Ямской улице, уточняет ТАСС со ссылкой на сотрудника пресс-службы столичного управления ГИБДД.

Ранее о том, что один человек погиб и двое госпитализированы в тяжелом состоянии из-за ДТП между автобусом и легковым автомобилем, сообщал «Интерфакс» со ссылкой на осведомленный источник. «На пересечении улицы 1-ая Тверская-Ямская и улицы Чаянова произошло столкновение рейсового автобуса и легкового авто», — сказал собеседник агентства.