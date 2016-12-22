В Екатеринбурге набитый газовыми баллонами УАЗ врезался в кинотеатр

В Екатеринбурге автомобиль протаранил здание кинотеатра «Космос» и загорелся, заявили в пресс-службе губернатора Свердловской области. Об этом сообщает «Интерфакс».
Как рассказали агентству в администрации области, автомобиль протаранил здание «Космоса» около 6:00. Как сообщает местный Е1.Ru, в здание врезался УАЗ, нагруженный газовыми баллонами. По словам очевидцев, на месте происшествия они увидели двух убегающих людей. Водителя автомобиля на месте инцидента не нашли.
Как сообщает портал 66.ru, по неустановленной информации, после того, как автомобиль въехал в кинотеатр, из него вышел водитель и бросил в здание «коктейль Молотова». Внутри УАЗа оперативники нашли полупустые бочки с бензином и три газовых баллона.
Как говорится в сообщении регионального управления МЧС, пожарные ликвидировали возгорание в течение 30 минут. Площадь пожара составила 30 кв.м. Со второго этажа здания спасатели эвакуировали пять человек. В результате происшествия, по данным ведомства, никто не пострадал. В борьбе с огнем принимали участие 18 единиц пожарно-спасательной техники, 52 человека.
Как заявил мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман, личность водителя установлена.
В региональном управлении МВД РБК подтвердили, что полицией задержан подозреваемый в причастности к инциденту. Им стал местный житель 1978 года рождения. Как говорится в сообщении, его задержали после того, как он обратился за медицинской помощью после того, как скрылся с места аварии.
Как добавили в МЧС, на данный момент ведется проверка причин пожара. По данным местного портала «Деловой квартал», место происшествия оцеплено полицией, там работают следователи и сотрудники ФСБ. Место пожара исследуют кинологи.