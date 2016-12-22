В Екатеринбурге набитый газовыми баллонами УАЗ врезался в кинотеатр

Утром в фойе киноконцертного центра «Космос» в Екатеринбурге въехал УАЗ, нагруженный бочками с бензином и газовыми баллонами. По неустановленной информации, водитель после столкновения бросил в здание «коктейль Молотова» и скрылся

Фото: МЧС

В Екатеринбурге автомобиль протаранил здание кинотеатра «Космос» и загорелся, заявили в пресс-службе губернатора Свердловской области. Об этом сообщает «Интерфакс».

Как рассказали агентству в администрации области, автомобиль протаранил здание «Космоса» около 6:00. Как сообщает местный Е1.Ru, в здание врезался УАЗ, нагруженный газовыми баллонами. По словам очевидцев, на месте происшествия они увидели двух убегающих людей. Водителя автомобиля на месте инцидента не нашли.

Видео: E1.RU - резервный канал

Как сообщает портал 66.ru, по неустановленной информации, после того, как автомобиль въехал в кинотеатр, из него вышел водитель и бросил в здание «коктейль Молотова». Внутри УАЗа оперативники нашли полупустые бочки с бензином и три газовых баллона.

Как говорится в сообщении регионального управления МЧС, пожарные ликвидировали возгорание в течение 30 минут. Площадь пожара составила 30 кв.м. Со второго этажа здания спасатели эвакуировали пять человек. В результате происшествия, по данным ведомства, никто не пострадал. В борьбе с огнем принимали участие 18 единиц пожарно-спасательной техники, 52 человека.

Как заявил мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман, личность водителя установлена.

В региональном управлении МВД РБК подтвердили, что полицией задержан подозреваемый в причастности к инциденту. Им стал местный житель 1978 года рождения. Как говорится в сообщении, его задержали после того, как он обратился за медицинской помощью после того, как скрылся с места аварии.

Как добавили в МЧС, на данный момент ведется проверка причин пожара. По данным местного портала «Деловой квартал», место происшествия оцеплено полицией, там работают следователи и сотрудники ФСБ. Место пожара исследуют кинологи.