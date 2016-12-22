Рейсы парома из КНДР во Владивосток приостановлены на неопределенный срок

Паром ​«ManGyongBong», совершающий рейсы между северокорейским портом Раджин и Владивостоком приостановит рейсы в КНДР на неопределенный срок, заявил «Интерфакс» глава компании «ИнвестСтройТрест» Владимир Баранов.

Как сообщил Баранов, глава оператора, открывшего паромное сообщение между Владивостоком и КНДР, паром на данный момент находится в северокорейском порту Раджин. Срок возобновления рейсов во Владивосток пока неизвестен. По его словам, рейсы приостановлены из-за дороговизны коммерческих услуг, предоставляемых ООО «Владивостокский морской терминал». Эта компания сдает в аренду причалы морского вокзала Владивостока. Ни к каким другим причалам судну по законодательству подходить нельзя, так как на морском вокзале расположен пункт пропуска.

Баранов заявил, что намерен обратиться в Приморскую транспортную прокуратуру. Он добавил, что незадолго до приостановки рейсов парома из КНДР туристы не могли несколько часов сойти на берег, так как судну не было разрешено встать у причала.

О намерении наладить паромное сообщение между Россией и КНДР стало известно в апреле. «ИнвестСтройТрест» открыла сообщение между портом Раджин и Владивостоком в мае 2017 года. Из Раджина паром отправлялся каждую среду, из Владивостока — каждую пятницу. До 2006 года паром «ManGyongBong» совершал рейсы в Японию, однако после ракетных испытаний Северной Кореей ему запрещен заход в японские порты. Согласно позиции российского МИДа, паромное сообщение не нарушает санкций СБ ООН в отношении КНДР.

Санкции в отношении КНДР были введены 5 августа после запусков баллистических ракет в июле. Согласно соответствующей резолюции ООН, с 15 августа в КНДР запрещены поставки каменного угля, железа, свинца, руд этих металлов, а также морепродуктов.



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