Федерация волейбола назвала непростой победу России на чемпионате Европы

Победа в финале чемпионата Европы далась сборной России по волейболу очень непросто. Об этом ТАСС заявил президент Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Станислав Шевченко.

«Наша сборная провела и выдержала тяжелую игру. У нас новая команда, которая одержала свою первую большую победу», — заявил Шевченко. Он отметил, что «очень важно», что российская сборная «вытерпела непростой финальный матч и смогла победить».

Сборная России по волейболу в ночь на понедельник, 4 сентября, в финале чемпионата Европы обыграла сборную Германии со счетом 3-2. Третье место заняла Сербий, обыграв Бельгию с аналогичным финальному поединку счетом — 3-2.

В последний раз сборная России становилась чемпионом Европы в 2013 году. Тогда россияне обыграли команду итальянцев со счетом 3-1.