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Ассанж заявил о возможном смещении Трампа из-за торговой войны с Китаем
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Ассанж заявил о возможном смещении Трампа из-за торговой войны с Китаем
Политика, 06:22
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Ассанж заявил о возможном смещении Трампа из-за торговой войны с Китаем

Президент США Дональд Трамп может быть смещен с должности, если прекратит торговлю с Китаем. Об этом в своем Twitter заявил основатель сайта WikiLeaks Джулиан Ассанж.

«90% торговли КНДР ведется с Китаем. Если Трамп перекроет торговлю США с Китаем в $650 млрд, то будет немедленно смещен», — написал Ассанж.

Так Джулиан Ассанж прокомментировал заявление Трампа о том, что США рассматривают вариант прекращения торговых отношений со странами, ведущими бизнес с КНДР, чтобы решить ситуацию на Корейском полуострове. Трамп сообщил об этом после того, как КНДР заявила об успешном испытании водородной бомбы. За день до этого, 2 сентября, Северная Корея объявила о создании боеголовки с термоядерным зарядом, которая предназначена для установки на недавно разработанную межконтинентальную баллистическую ракету.

В разговоре с премьер-министром Японии Синдзо Абэ Дональд Трамп заявил, что США намерены защищать себя и своих союзников, используя весь спектр дипломатических и ядерных возможностей.

Теги: Дональд Трамп , Джулиан Ассанж
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