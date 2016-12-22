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Умер поэт Джон Эшбери
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Умер поэт Джон Эшбери
Общество, 04:37
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Умер поэт Джон Эшбери

В США скончался поэт, лауреат Пулитцеровской премии Джон Эшбери, сообщает The New York Times.

По данным издания, смерть поэта подтвердил его супруг Дэвид Кермани. Эшбери скончался в ​ своем доме в городе Гудзон (штат Нью-Йорк) в возрасте 90 лет по естественным причинам.

Джон Эшбери родился 28 июля ​1927 года. Выступал не только как поэт, но и как  художественный критик. Участвовал в поэтических чтениях, организованных Энди Уорхолом. Преподавал словесность в различных колледжах США. Считается, что Эшбери оказал сильнейшее влияние на молодую американскую и восточноевропейскую поэзию. Являлся лауреатом множества наград, в том числе Пулитцеровской премии, Боллингенской премии, премии Фельтринелли и других.


 
Теги: некролог
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