Прокуратура Киева завела дело из-за уничтожения граффити времен Майдана

Киевская прокуратура возбудила уголовное дело по факту уничтожения граффити времен «майдана» на фасаде здания. Об этом сообщается на странице прокуратуры в Facebook.

По данным ведомства, граффити было уничтожено с фасада здания на улице Грушевского. Однако «место боевых действий и массовой гибели граждан в районе ул Грушевского в Киеве во время акций протеста в феврале 2014 отнесено к объектам культурного наследия, повреждение или уничтожение которых влечет за собой уголовную ответственность», отметили в прокуратуре.

По факту случившегося было возбуждено по ст. 298 УК Украины («Уничтожение, разрушение или порча памятников истории или культуры»).

В конце августа на улице Грушевского в Киеве, недалеко от здания правительства Украины, произошел взрыв. В результате инцидента пострадали три человека.

