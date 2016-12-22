Полиция начала проверку по факту поджога авто журналистки Латыниной

Проверку начала проверку по факту поджога автомобиля журналистки «Новой газеты» Юлии Латыниной. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве, передает «Интерфакс».

По данным полицейских, ​3 сентября поступила информация о возгорании на территории одного из поселений Троицкого и Новомосковского административного округа Москвы. Правоохранители отметили, что горел автомобиль 2002 года выпуска.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Юлия Латынина рассказала о поджоге своего автомобиля радиостанции «Эхо Москвы». По ее словам, автомобиль был припаркован «на том самом участке перед домом», в том месте, которое уже «подвергалось атаке». Журналистка имела ввиду случай, произошедший 19 июля. Тогда Латынина заявила, что неизвестные на мотоцикле опрыскали ее дом и автомобиль едко пахнущим веществом.

Журналистка считает, что автомобиль могли поджечь те же люди, что и напали на ее дом. Следователь, по словам Латыниной, не исключил, что возгорание могло произойти из-за неисправной электропроводки. Журналистка отметила, если автомобиль сгорел сам, «то, возможно, это произошло из-за последствий первой атаки».