Южная Корея провела ракетные испытания после учений КНДР

Южная Корея провела испытания баллистических ракет в ответ на учения КНДР. Об этом сообщает агентство Yonhap​ со ссылкой на заявление вооруженных сил Южной Кореи.

Как сообщил представитель Объединенного комитета начальников штабов (JCS), в рамках учений ракеты попали в цели в Восточном море.

Об успешном испытании водородной бомбы КНДР заявила 3 сентября. Накануне Северная Корея объявила о создании боеголовки с термоядерным зарядом, которая предназначена для установки на недавно разработанную межконтинентальную баллистическую ракету.

После испытаний канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эмманюэль Макрон призвали ужесточить санкций против КНДР. Пентагон в свою очередь заявил, что те угрозы, которые посылает Пхеньян США и их союзникам, «будут встречены массированным военным ответом».

В связи со случившимся Совет Безопасности ООН проведет экстренное заседание 4 сентября.