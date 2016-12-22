В августе Россия сократила добычу нефти на 344,9 тыс. баррелей в сутки

По итогам августа 2017 года объем сокращения добычи нефти составил 344,9 тыс. баррелей в сутки по отношению к уровню октября 2016 года. Об этом говорится в заявлении Минэнерго, поступившем в РБК.
В ведомстве подчеркнули, что сокращение добычи нефти показывает, что Россия «полностью выполняет все добровольно взятые на себя обязательства».
Страны ОПЕК в рамках соглашения с рядом других нефтедобывающих стран в ноябре 2016 года договорились снизить суточную нефтедобычу на 1,2 млн барр. При этом страны, не входящие в ОПЕК, обязались сократить добычу на 558 тыс. барр./сутки. Россия согласилась снизить добычу на 300 тыс. барр. В мае 2017 года срок действия соглашения был продлен еще на девять месяцев.
Министр энергетики Александр Новак 28 июня 2017 года сообщил, что Россия перевыполнила свои обязательства, сократив добычу нефти в июне на 305–308 тыс. барр./сутки по сравнению с октябрем 2016 года. Он подчеркивал, что возможность дополнительного снижения добычи не обсуждается.