СМИ сообщили о намерении «Укрпочты» заняться поставками газа

«Укрпочта» подала заявку на получение лицензии на поставку природного газа. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина». Также соответствующий раздел появился на сайте «Укрпочты».

По данным агентства, решение о выдаче лицензии рассмотрит Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).Заседание пройдет 7 сентября 2017 года.

Агентство напомнило, что на 1 сентября 2017 года НКРЭКУ выдала 318 лицензии на поставку газа в Украине. Среди компаний, получивших лицензию прошедшим летом — «дочка» крупного мирового сырьевого трейдера Trafigura ООО «Трафигура Юкрейн», «дочка» швейцарского MET Holding AG и ООО «Энжи Энерджи Менеджмент Юкрейн» и «дочка» французской Engie «МЕТ Украина».