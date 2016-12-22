В Кремле заявили об отсутствии эффекта от санкций против КНДР

Примененные против КНДР не принесли позитивного эффекта. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».

Отвечая на вопрос журналистов, рассматривается ли расширение санкций в отношении КНДР в качестве способа разрешить ситуацию на Корейском полуострове, Песков отметил, что нужно дождаться «этих обсуждений и разговоров».

«Вы знаете, что применяемые санкции, пока можно только констатировать, до сих пор не дали какого-либо позитивного итога. Наоборот, пока ситуация оставляет желать лучшего», — отметил Песков.

Представитель Кремля также добавил, что Россия готова принимать участие во всех обсуждениях ситуации на Корейском полуострове, в том числе, в рамках ООН.

КНДР 3 сентября заявила об успешном испытании водородной бомбы. За день до этого Северная Корея объявила о создании боеголовки с термоядерным зарядом, предназначенной для установки на недавно разработанную межконтинентальную баллистическую ракету.

После этого президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель выступили за ужесточение санкций против КНДР. Президент России Владимир Путин в свою очередь призвал международное сообщество «не поддаваться эмоциям» в связи с очередным ядерным испытанием Пхеньяна.