Умер гитарист группы Steely Dan Уолтер Беккер

Американский музыкант, гитарист группы ​Steely Dan Уолтер Беккер умер в возрасте 67 лет, сообщается на сайте исполнителя.

Причины смерти не уточняются.

Уолтер Беккер родился 20 февраля 1950 года в Нью-Йорке. Группу Steely Dan он основал совместно с музыкантом Дональдом Фейгеном в 1970 году. Через 11 лет группа распалась. Через год Фейген выпустил сольный альбом, а Беккер после распада группы стал музыкальным продюсером.

В 1993 году Беккер и Фейген снова начали выступать в составе Steely Dan. После воссоединения группа выпустила два новых альбома, за один из которых получила четыре премии Грэмми.