В Ейске при взрыве газа в частном доме пострадали три человека
Общество, 21:57
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В Ейске при взрыве газа в частном доме пострадали три человека
В городе Ейске в Краснодарском крае при взрыве газа в частном доме пострадали три человека, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
Пострадавших доставили в больницу, один из них находится в тяжелом состоянии, рассказал он. По словам собеседника агентства, взрыв произошел на втором этаже дома, который расположен на Армавирской улице. После взрыва возник пожар, площадь возгорания составила 20 кв. м. Пожар потушили, отметил он.
Источник добавил, что при взрыве было выбито стекло, несущие конструкции не повреждены. Причины взрыва устанавливаются.