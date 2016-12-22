В Воронежской области столкнулись 30 автомобилей
Общество, 21:35
0
В Воронежской области столкнулись 30 автомобилей
В Воронежской области столкнулись 30 автомобилей, в результате ДТП пострадали четыре человека, в том числе пятилетний ребенок. Об этом сообщается на сайте главного управления МВД по региону.
ДТП произошло в 15:00 мск в Бобровском районе на 631-м км автодороги М-4 «Дон», уточнили в ведомстве. Водитель автомобиля Freightliner «допустил столкновение с автомобилями, которые следовали в попутном направлении».
Всех пострадавших доставили в медицинское учреждение. «Около 30 автомобилей получили механические повреждения», — отмечается в сообщении.
В настоящий момент проводится проверка, устанавливаются причины и обстоятельства аварии.