В Воронежской области столкнулись 30 автомобилей, в результате ДТП пострадали четыре человека, в том числе пятилетний ребенок. Об этом сообщается на сайте главного управления МВД по региону.

ДТП произошло в 15:00 мск в Бобровском районе на 631-м км ав­тодороги М-4 «Дон», уточнили в ведомстве. Водитель автомобиля Freightliner «допустил столк­новение с автомоб­илями, которые следовали в попутном напр­авлении».

Всех пострадавших доставили в медицинское учреждение. «Около 30 автомобилей получили механические повреждения», — отмечается в сообщении.

В настоящий момент проводится проверка, устанавливаются причины и обстоятельства аварии.