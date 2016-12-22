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Трамп ответил на вопрос о возможности применения военной силы против КНДР
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Трамп ответил на вопрос о возможности применения военной силы против КНДР
Политика, 20:29
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Трамп ответил на вопрос о возможности применения военной силы против КНДР

Американский президент Дональд Трамп ответил на вопрос о возможности применения военной силы в отношении Северной Кореи со стороны США, передает Reuters.

«Посмотрим», — сказал глава государства в ответ на вопрос, планирует ли Вашингтон атаковать КНДР после очередного ядерного испытания.

Ранее Дональд Трамп назвал испытание Пхеньяном водородной бомбы «враждебным и опасным для США действием». Он также отмечал, что Северная Корея является «государством-разбойником», представляющим «угрозу и проблему для Китая». КНР пытается помочь с решением проблемы КНДР, но «практически безуспешно», подчеркнул Трамп.

Северная Корея 3 сентября заявила об успешном испытании боеголовки с термоядерным зарядом, который предназначен для оснащения межконтинентальных баллистических ракет. За день до этого Пхеньян объявил о создании собственной водородной бомбы.

За несколько часов до того, как Северная Корея объявила об очередном ядерном испытании, сейсмические станции разных стран зафиксировали на территории КНДР подземные толчки. Они оценили магнитуду землетрясений в диапазоне от 5,6 до 6,4. В Японии и Южной Корее заявили, что землетрясения произошли в результате испытания водородной бомбы.
 

Теги: КНДР , Дональд Трамп , военная сила
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