В Волгоградской области автобус опрокинулся в кювет

В Волгоградской области при падении автобуса в кювет пострадали семь человек, сообщается на сайте главного управления МВД по региону.

ДТП произошло около 06:00 мск в Михайловском районе, уточняется в сообщении. В числе пострадавших оказался 15-летний подросток. Пять человек были доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести.

По предварительным данным, 27-летний водитель междугородного автобуса «Сетра» следовал маршрутом ​Москва — Махачкала по автодороге Р-22 «Каспий» Москва — Волгоград. «На 773-м км [водитель] не справился с управлением», — отметили в ведомстве. Сам водитель рассказал, что уснул за рулем, говорится в сообщении.

В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства ДТП.