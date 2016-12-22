Гидрометцентр заявил о завершении первой волны бабьего лета в Москве

В Москве 5 сентября завершится первая фаза бабьего лета, сообщил ТАСС глава Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Ожидается резкое изменение погоды — усиление ветра, понижение температуры воздуха, начнутся дожди, уточнил он. Вильфанд добавил, что 3 и 4 сентября «температура будет еще достаточно высокая — от 17 до 20 градусов».

По его словам, в начале следующей недели в столице будет облачно и прохладно, и такая погода продержится до конца недели. «Ночные температуры составят от 7 до 10 [градусов], дневные — от 11 до 15 градусов, и дождь разной интенсивности», — отметил он. Во второй части недели ожидаются «заметные осадки», добавил глава Гидрометцентра.

Вместе с тем он призвал жителей Москвы не расстраиваться, поскольку теплые дни в Москве еще вернутся. То, что погода портится, является «предвестником следующего периода бабьего лета», отметил он. Бабье лето наблюдается не только в сентябре, но и в первую декаду октября, заключил Вильфанд.