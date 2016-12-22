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Неизвестный бросил коктейль Молотова в посольство Мьянмы в Джакарте
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Неизвестный бросил коктейль Молотова в посольство Мьянмы в Джакарте
Политика, 16:04
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Неизвестный бросил коктейль Молотова в посольство Мьянмы в Джакарте

В столице Индонезии Джакарте неизвестный бросил коктейль Молотова в посольство Мьянмы, в результате чего произошел небольшой пожар. Об этом сообщает Reuters с ссылкой на местную полицию.

Сотрудник полиции, патрулируя улицу у посольства, заметил пожар на втором этаже здания. Он рассказал об этом полицейским, которые стояли у главных ворот посольства, говорится в заявлении полиции.

После того, как пожар потушили, полицейские обнаружили разбитую бутылку из-под пива с фитилем, отмечается в заявлении. В полиции добавили, что злоумышленник, предположительно, уехал на увезен с места на минивэне. В настоящее время полиция выясняет мотив нападения на посольство.

По информации агентства, группа активистов 2 сентября провела акцию протеста у посольства. Они призвали Нобелевский комитет забрать Нобелевскую премию мира у министра иностранных дел Мьянмы и государственного советника Аун Сан Су Чжи, которую ей присудили в 1991 году.

Протесты продолжились 3 сентября в центре Джакарты, пишет Reuters. В них приняли участие десятки людей, которые призвали правительство Индонезии «активно участвовать в разрешении проблемы нарушения прав человека в отношении народа рохинджа».

Акция протеста мусульман у посольства Мьянмы в Москве. Фотогалерея Еще 12 фото
Фотогалерея

Ранее 3 сентября сотни мусульман собрались на несогласованную акцию протеста у посольства Мьянмы в Москве. Участники протеста скнадируют «Аллаху Акбар» и молятся на ковриках, сообщил корреспондент РБК. Они обвинили правительство Мьянмы в геноциде мусульман и терроризме, а также потребовали переговоров с представителями посольства.

В аппарате уполномоченного по правам человека в Чеченской республике сообщили РБК, что подобный митинг против геноцида мусульман в Мьянме должен пройти в Дагестане и в Грозном 4 сентября. Планируется, что в акции примут участие десятки тысяч жителей Чечни, которые выступают против притеснения «народа рохинджа в Мьянме».

Теги: Индонезия , Мьянма , Посольство , "коктейль Молотова"
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Сотни мусульман вышли на акцию протеста у посольства Мьянмы в Москве Политика
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