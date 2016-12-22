СК возбудил дело по факту убийства подростка в Краснодарском крае

В Краснодарском крае завели уголовное дело по факту убийства 13-летнего подростка, сообщается на сайте следственного управления СКР по региону.

Тело подростка обнаружили 1 сентября на заброшенном участке возле поселка Голубая Нива, у него была открытая черепно-мозговая травма. По версии следствия, вечером 31 августа во время «внезапно возникшего конфликта 12-летний подросток нанес не менее шести ударов по голове металлической трубой 13-летнему однокласснику».

После этого нападавший «ушел вместе с остальными малолетними, ставшими свидетелями произошедшего», говорится в сообщении. В результате полученных травм подросток скончался на месте происшествия.

В связи с тем, что нападавший не достиг возраста привлечения к уголовной ответственности, решается вопрос о помещении его в специализированное учреждение для несовершеннолетних правонарушителей, отметили в СК.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего. Следствие даст правовую оценку действиям органов системы профилактики, сотрудников школы и законных представителей 12-летнего подростка, которые несут ответственность за его воспитание. Кроме того, следователи выяснят, есть ли в школе и по месту жительства подростков детские или молодежные организации, а также какова их роль в воспитании несовершеннолетних.