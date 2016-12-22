Данные тысяч военнослужащих США оказались в свободном доступе в Сети

Тысячи файлов, содержащих личную информацию военнослужащих США, попали в свободный доступ в интернете. Об этом сообщает издание The Hill.
Инцидент произошел из-за некорректно настроенного облачного сервера Amazon. Речь идет о файлах с личными данными военнослужащих, сотрудников разведслужб, полиции и работников ООН на Ближнем Востоке. В частности, в свободный доступ попали домашние адреса, номера телефонов и электронные почтовые адреса.
По словам специалиста по вопросам безопасности фирмы Upguard Криса Викери, данные содержались в резюме и заявлениях о приеме на работу в частную охранную компанию TigerSwan за период с 2009 года по настоящее время. Доступ к личным данным был возможен из-за неправильных настроек безопасности.
Ошибка в работе сервера была найдена еще в июле текущего года, однако до конца августа проблему так и не удалось решить из-за путаницы с тем, откуда именно были взяты резюме военнослужащих. «Надеюсь, мы были единственными, кто ее нашел [эту ошибку]»? — заявил Викери.