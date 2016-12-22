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В автомобиле на Варшавском шоссе в Москве обнаружили тело мужчины
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В автомобиле на Варшавском шоссе в Москве обнаружили тело мужчины
Общество, 12:51
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В автомобиле на Варшавском шоссе в Москве обнаружили тело мужчины

Следственный комитет по Москве возбудил уголовное дело по статье «Убийство» ​ (ч.1 ст. 105 УК РФ) после того, как на юге Москвы на проезжей части Варшавского шоссе был обнаружен припаркованный автомобиль с трупом мужчины. Сообщение размещено на сайте СКР.

По данным СКР, труп мужчины «с колото-резаными ранениями в области груди и спины» был обнаружен в салоне автомобиля Audi A8 в ночь с 1 на 2 сентября.

На вид погибшему около 40–45 лет, уточняет СКР.

Полиция ведет расследование, а также работу по установлению личности погибшего. Назначено проведение медицинских экспертиз, отмечается в сообщении СКР.

Теги: Москва , убийство , мужчина , Варшавское шоссе , ножевые ранения
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