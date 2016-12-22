В автомобиле на Варшавском шоссе в Москве обнаружили тело мужчины
Общество, 12:51
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В автомобиле на Варшавском шоссе в Москве обнаружили тело мужчины
Следственный комитет по Москве возбудил уголовное дело по статье «Убийство» (ч.1 ст. 105 УК РФ) после того, как на юге Москвы на проезжей части Варшавского шоссе был обнаружен припаркованный автомобиль с трупом мужчины. Сообщение размещено на сайте СКР.
По данным СКР, труп мужчины «с колото-резаными ранениями в области груди и спины» был обнаружен в салоне автомобиля Audi A8 в ночь с 1 на 2 сентября.
На вид погибшему около 40–45 лет, уточняет СКР.
Полиция ведет расследование, а также работу по установлению личности погибшего. Назначено проведение медицинских экспертиз, отмечается в сообщении СКР.