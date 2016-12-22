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Из-за обнаруженной бомбы во Франкфурте объявили эвакуацию 60 тыс. человек

В автомобиле на Варшавском шоссе в Москве обнаружили тело мужчины

В Канаде получил убежище 31 представитель ЛГБТ-сообщества из Чечни

В Совете Федерации испытание водородной бомбы КНДР сочли провокацией

В МАГАТЭ назвали «печальным актом» испытание КНДР ядерной бомбы

Москва призвала США одуматься и вернуть объекты российской дипмиссии

Сеул заявил о готовности разместить у себя «мощнейшее» оружие из США

МИД России призвал к хладнокровию после испытания КНДР водородной бомбы

В Кабардино-Балкарии эвакуировали 647 человек из отрезанных селем районов

Италия потерпела крупное поражение в отборочном турнире ЧМ-2018

МИД Китая осудил испытания северокорейской водородной бомбы

Облака под ключ: как двое россиян нашли клиентов по всему миру

В Госдуме сочли недопустимыми превентивные удары по КНДР

Сборная Украины по футболу возглавила отборочную группу ЧМ-2018

Приоритетной причиной крушения самолета Ан-2 назвали ошибку пилотирования

Как проверить лояльность своего работодателя

В Приморье в результате ДТП с автобусом погибли три человека

В Москве автомобиль насмерть сбил пешехода

Пхеньян объявил об успешном испытании водородной бомбы

В России уничтожили все химические боеприпасы с люизитом

В Японии заявили о десятикратном росте мощности ядерных устройств КНДР

Япония выразила протест в связи с возможным ядерным испытанием КНДР

ВСУ обвинили в обстреле наблюдательного поста СЦКК на юге ДНР

На Камчатке из-за урагана объявили штормовое предупреждение

Примгидромет оценил последствия возможного ядерного испытания КНДР

КНДР обвинили в проведении шестого испытания ядерного оружия

СМИ сообщили о намерении Японии сбивать ракеты КНДР лазерами

Трамп во второй раз посетил пострадавший от урагана «Харви» штат Техас

Космический корабль «Союз МС-04» приземлился в Казахстане