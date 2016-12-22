В МАГАТЭ назвали «печальным актом» испытание КНДР ядерной бомбы

Директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Юкия Амано назвал проведенное КНДР ядерное испытание «чрезвычайно печальным актом». Об этом говорится в заявлении Амано, опубликованном на сайте МАГАТЭ.

«Это новое испытание, которое следует за двумя испытаниями в прошлом году и является шестым с 2006 года, полностью игнорирует неоднократные требования международного сообщества» — приводятся слова Амано в сообщении.

Амано отметил, что в резолюции Совета Безопасности (СБ) ООН №2371 было принято решение о том, чтобы остановить КНДР от дальнейших ядерных испытаний, принудить ее к отказу от ядерного оружия и программ. «Я вновь настоятельно призываю КНДР в полной мере выполнить все соответствующие резолюции СБ ООН и МАГАТЭ» — подчеркнул Амано. Он добавил, что агентство продолжает следить за развитием северокорейской ядерной программы и по-прежнему готово содействовать его мирному урегулированию.

Ранее власти КНДР заявили об успешном испытании водородной боеголовки. Ее планируют установить на новую межконтинентальную баллистическую ракету. В Пхеньяне отметили «идеально» прошедшее ядерное испытание. Перед тем как протестировать боеголовку, ее показали лидеру КНДР Ким Чен Ыну. Он выразил слова благодарности северокорейским ученым за создание боеголовки «в полном соответствии с идеями чучхе».

Проведенные испытания осудила Япония и призывала созвать экстренное заседание СБ ООН. По данным японских сейсмологов, мощность испытанного КНДР ядерного оружия в десять раз превышает силу взрыва в сентябре 2016 года.

Южная Корея заявила, что мощность бомбы составила 100 килотонн. После проведения испытания Япония, США и Южная Корея зафиксировали подземные толчки. По информации военных Южной Кореи, испытание прошло на полигоне возле города Кильчжу в провинции Хамгён-Пукто. Главный советник президента Южной Кореи по нацбезопасности Чон Ый Ен в связи с новым испытанием КНДР подчеркнул, что республика намерена разместить на своей территории «мощнейшее» тактическое оружие США.

В Китае также выразили решительный протест в связи с проведенным тестированием боеголовки КНДР. МИД Китая призвал Северную Корею соблюдать резолюции СБ ООН и запустить процедуру денуклеаризации. В свою очередь МИД России призвал международное сообщество сохранять хладнокровие и вернуться к диалогу как «единственно возможному способу комплексного урегулирования проблем Корейского полуострова».

Глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов также заявил о недопустимости нанесения превентивных ударов по КНДР, а замглавы Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич отметил, что «наличие такого боеприпаса» у КНДР «вызывает большую, серьезную озабоченность».