В Совете Федерации испытание водородной бомбы КНДР сочли провокацией

Северная Корея, которая провела испытание водородной бомбы утром 3 сентября, «перешла черту», заявил заместитель председателя комитета Совета Федерации по безопасности и обороне Франц Клинцевич, передает RT.

«Прошедшие сегодня испытания — это уже провокация со стороны Северной Кореи. Это уже действительно серьезно. Я думаю, что допускать это больше нельзя», — сказал сенатор.

Он также еще раз подчеркнул, что «альтернативы переговорному процессу и мирному разговору нет». «Надо садиться за стол переговоров и решать эту проблему, потому что отстаивание своего собственного суверенитета подобным образом Северной Кореей может привести к возникновению очень серьезного конфликта», — сказал Клинцевич.

Ранее сегодня, комментируя сообщения об испытании водородной бомбы Пхеньяном «Интерфаксу», Клинцевич заявил, что КНДР «вынуждена отстаивать свой суверенитет и свое достоинство в силу некорректного и грубого давления» со стороны Японии, Южной Кореи и США. При этом​ он подчеркнул, что гражданам России «ничего не угрожает».

Северная Корея провела «успешное» испытание водородной бомбы утром 3 сентября. После этого Южная Корея созвала экстренное совещание совета по национальной безопасности и сообщила, что обсудит перспективы размещения мощного тактического оружия из США на своей территории.

Российское внешнеполитическое ведомство после ядерного испытания КНДР призвало страны «сохранять хладнокровие» и воздержаться от действий, которые могут спровоцировать дальнейшую эскалация напряженности в регионе.

«Призываем все заинтересованные стороны незамедлительно вернуться к диалогу и переговорам как единственно возможному способу комплексного урегулирования проблем Корейского полуострова, включая ядерную», — говорится в заявлении МИДа​.