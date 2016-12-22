В Кабардино-Балкарии эвакуировали 647 человек из отрезанных селем районов

Из отрезанных в результате схода села районов Кабардино-Балкарии эвакуировали в общей сложности 647 человек. Об этом агентству «Интерфакс» заявили в ГУ МЧС России по Кабардино-Балкарской республике (КБР).

«Утром в воскресенье (3 сентября) выполнено шесть вертолетных рейсов, в Тырныауз доставлено 114 человек, в том числе 20 иностранцев и 11 детей. Всего за три дня эвакуировано 647 человек», — заявил собеседник агентства.

По его словам, вертолеты также доставляют в отдельные районы местных жителей, которым нужно добраться в отрезанные селем населенные пункты, и развозят бесплатные продукты. В результате схода селей в КБР был поврежден газопровод, в результате без газа остались пять населенных пунктов.

Ранее, 1 сентября, РБК сообщили о сходе селей в КБР. Из-за большого количества осадков река Баксан вышла из берегов. В результате происшествия 27 туристических баз были заблокированы.

Всего на Эльбрусе находилось 525 туристов, из которых 224 находились на турбазах. В горах также находились 20 туристических групп в составе 133 иностранцев. Для расчистки прохода к затопленной федеральной трассе «Прохладный-Азау», которую размыло селем, военнослужащие 58-й армии приняли решение взорвать 300-метровую скалу.

Видео: YouTube / Диана Егорова

В результате схода селя с ущелья Адыл-суу погиб один человек. Также автомобиль главы Эльбрусского района Муссы Джаппуева смыло селем. В салоне помимо Джаппуева находились еще двое человек, один из них успел выпрыгнуть из машины перед тем, как она упала в реку. Позднее автомобиль главы Эльбрусского района был найден под завалами камней. Кроме того, в реку Баксан упало еще двое автомобилей, в них находились пятеро человек, двоих из них удалось спасти.