МИД Китая осудил испытания северокорейской водородной бомбы

Министерство внутренних дел Китая выступило против и «решительно осудило» испытания водородной бомбы КНДР. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД КНР.

«Сегодня КНДР, несмотря на предупреждения международного сообщества, провела еще одно ядерное испытание. Правительство Китая выступает против и решительно осуждает этот шаг» - указывается в сообщении китайского МИДа.

В нем отмечается, что Китай придерживается «твердой позиции» по денуклеаризации Корейского полуострова и поддерживает своих коллег в ООН по этому вопросу. «Мы призываем Северную Корею начать процедуру денуклеаризации Корейского полуострова, соблюдать резолюции Совета Безопасности ООН и прекратить эскалацию конфликта» - говорится в сообщении. В МИДе отметили, что эффективно решить данную проблему можно только путем диалога.

Ранее Пхеньян сообщил об успешном испытании водородной бомбы. Боеголовку с термоядерным зарядом предполагается установить на межконтинентальную баллистическую ракету. По данным властей КНДР, испытание прошло «идеально».

Ранее стало известно о том, что в Северной Корее создается водородная бомба. Ученые КНДР презентовали водородную боеголовку северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну. Он поблагодарил их за создание термоядерного оружия «в полном соответствии с идеями чучхе».

Утром 3 сентября в КНДР произошло землетрясение. Магнитуда подземных толчков, по разным данным, колебалась от 5,8 до 6,4. Как заявил премьер-министр Японии Синдзо Абэ, землетрясение возникло из-за ядерного испытания Северной Кореи. Позднее глава МИД Японии Таро Коно сообщил, что на основании полученной информации японская сторона пришла к выводу, что КНДР испытали ядерное оружие.

По данным южнокорейских военных, ядерное испытание проходило на полигоне в районе города Кильчжу в провинции Хамгён-Пукто. В Примгидромете отметили, что последствия ядерного испытания не угрожают России. Япония выразила «жесткий» протест в связи с проведенным КНДР испытанием и призвала США и Южную Корею помочь в проведении экстренного заседания Совета Безопасности ООН.