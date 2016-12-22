Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 57,96 57,59 EUR Нал. 68,88 68,28 USD Бирж. 57,52 -0,50 EUR Бирж. 68,26 -0,78 USD ЦБ. 58,06 -0,49 EUR ЦБ. 69,00 -0,62 EUR/USD 1,19 -0,01 ММВБ 2010,98 -0,56% РТС 1100,58 +0,43% Brent 52,69 -0,15% DJIA 21987,56 +0,18% Nasdaq 6435,33 +0,10% FTSE 7438,50 +0,11%
Сеул заявил о готовности разместить у себя «мощнейшее» оружие из США
Лента новостей
В Кабардино-Балкарии эвакуировали 647 человек из отрезанных селем районов 11:49, Общество Италия потерпела крупное поражение в отборочном турнире ЧМ-2018 11:42, Спорт МИД Китая осудил испытания северокорейской водородной бомбы 11:22, Политика Облака под ключ: как двое россиян нашли клиентов по всему миру 11:04, Свое дело В Госдуме сочли недопустимыми превентивные удары по КНДР 10:49, Политика Сборная Украины по футболу возглавила отборочную группу ЧМ-2018 10:47, Спорт Приоритетной причиной крушения самолета Ан-2 назвали ошибку пилотирования 10:42, Общество Как проверить лояльность своего работодателя 10:33, Партнерский материал В Приморье в результате ДТП с автобусом погибли три человека 10:14, Общество В Москве автомобиль насмерть сбил пешехода 10:00, Общество Пхеньян объявил об успешном испытании водородной бомбы 09:40, Политика В России уничтожили все химические боеприпасы с люизитом 09:38, Общество В Японии заявили о десятикратном росте мощности ядерных устройств КНДР 09:26, Политика Япония выразила протест в связи с возможным ядерным испытанием КНДР 09:18, Политика ВСУ обвинили в обстреле наблюдательного поста СЦКК на юге ДНР 08:52, Политика На Камчатке из-за урагана объявили штормовое предупреждение 08:35, Общество Примгидромет оценил последствия возможного ядерного испытания КНДР 08:25, Политика КНДР обвинили в проведении шестого испытания ядерного оружия 07:41, Общество СМИ сообщили о намерении Японии сбивать ракеты КНДР лазерами 06:50, Технологии и медиа Трамп во второй раз посетил пострадавший от урагана «Харви» штат Техас 06:10, Общество Космический корабль «Союз МС-04» приземлился в Казахстане 05:30, Общество Посольство России в Боготе начало проверку сведений об убитом россиянине 04:45, Политика В Мексике в результате шторма «Лидия» погибли 7 человек 04:11, Общество В Госдепе объяснили причину обысков в российских диппредставительствах 03:30, Политика Захарова назвала обыск консульства в Сан-Франциско «адской клоунадой» 03:20, Политика При падении дельтаплана под Тулой погибли два человека 02:37, Общество КНДР сообщила о cоздании собственной водородной бомбы 02:37, Политика «Союз МС-04» отстыковался от МКС 01:55, Общество
Сеул заявил о готовности разместить у себя «мощнейшее» оружие из США
Политика, 11:52
0
Сеул заявил о готовности разместить у себя «мощнейшее» оружие из США
Власти Южной Кореи намерены обсудить с США вопрос о размещении на своей территории «самого мощного» американского тактического оружия. На этот шаг Сеул готов пойти из-за успешных испытаний ядерного оружия Северной Кореей

Южная Корея заявила о готовности разместить на своей территории «мощнейшее» тактическое оружие из США, сообщает агентство Younhap. Об этом по итогам заседания Совета безопасности Южной Кореи заявил главный советник президента по национальной безопасности Чон Ый Ен.

По его словам, Сеул и его ближайший союзник, Вашингтон, в ближайшее время обсудят вопросы развертывания на территории Южной Кореи «самого мощного тактического оружия из США».

«Президент Мун Джэин поручил (военным — РБК.) разработать ответные шаги корейско-американского альянса по противодействию безрассудным провокациям со стороны Северной Кореи, и быть готовыми к последующим провокациям», — сказал Чон Ый Ен.

Кроме того, официальный Сеул заявил о том, что «решительно осуждает» последнее испытание ядерного оружия, проведенное Северной Кореей. Власти Южной Кореи также обещают, что будут добиваться «новых действенных санкций» в Совбезе ООН. «Президент Мун Джэин заявил, что страна не позволит Северной Корее продолжать развивать свои ядерные и ракетные технологии», — сказал Чон Ый Ен.

Советник президента Южной Кореи также сообщил, что уже провел два телефонных разговора со своим американской коллегой, советником президента США по национальной безопасности Гербертом Макмастером. По его словам, в ближайшее время будет согласовано время телефонных переговоров между президентами Южной Кореи и США.

Экстренное совещание по вопросам национальной безопасности было проведено в Сеуле сегодня, после того, как сейсмологические станции страны зафиксировали землетрясение с эпицентром в районе северокорейского полигона Пхунгери. Позже официальный Пхеньян заявил об успешном испытании водородной боеголовки. По заявлению КНДР, испытание прошло «идеально».

Российские парламентарии после этого заявили, что призывать к проведнеию превентивного ядерного удара по КНДР «недопустимо». О том, что Северную Корею, США, Южную Корею и Японию необходимо усадить за стол переговоров, заявил замглавы комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич и глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов.

Автор: Наталья Демченко.
Теги: США , Южная Корея , Северная Корея , термоядерное оружие
Главное
МИД России призвал к хладнокровию после испытания КНДР водородной бомбы Политика
Главное
МИД России призвал к хладнокровию после испытания КНДР водородной бомбы Политика
Пхеньян объявил об успешном испытании водородной бомбы Политика
В Японии заявили о десятикратном росте мощности ядерных устройств КНДР Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Материалы с отметкой
публикуются на правах рекламы
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку