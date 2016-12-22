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Приоритетной причиной крушения самолета Ан-2 назвали ошибку пилотирования
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Приоритетной причиной крушения самолета Ан-2 назвали ошибку пилотирования
Общество, 10:42
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Приоритетной причиной крушения самолета Ан-2 назвали ошибку пилотирования

Информированный источник агентства «Интерфакс» заявил, что приоритетной причиной крушения самолета Ан-2 на авиашоу в подмосковной Балашихе является ошибка пилотирования. По словам собеседника агентства, знакомого с полетной документацией, в кабине самолета во время проведения авиашоу были пилот и пассажир. В настоящее время устанавливаются причины нахождения пассажира в самолете.

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело по ст. 263 УК РФ (нарушение правил эксплуатации воздушных судов) после крушения самолета Ан-2 в Балашихе. Об этом заявила официальный представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте Елена Марковская.

По словам официального представителя Московской межрегиональной транспортной прокуратуры Екатерины Коротковой, ведомство взяло расследование уголовного дела на особой контроль. В ходе проверок следователи установят исполнение законодательства по безопасному использованию самолета. Также в прокуратуре исследуют все аспекты подготовки авиашоу в Балашихе.

Как сообщила ТАСС официальный представитель Международного авиационного комитета (МАК) Светлана Колесникова, комитет создал комиссию по расследованию причин авиакатастрофы под Балашихой. «Сформирована комиссия для расследования причин авиационного происшествия. Эксперты МАК со вчерашнего дня приступили к работе на месте ЧП», — заявила Колесникова.

В Подмосковье во время авиашоу разбился самолет Ан-2. Фоторепортаж Еще 7 фото
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Крушение самолета Ан-2 произошло на авиашоу 2 сентября в Балашихе. В кабине самолета находились пилот Борис Тылевич и корреспондент Дмитрий Сухарев. По данным источника РБК в правоохранительных органах Подмосковья, Ан-2 выполнял фигуры высшего пилотажа, после чего потерял высоту, завалился на крыло и рухнул.

В Добровольном обществе содействия армии, авиации и флоту (ДОСААФ) заявили о готовности оказать помощь в проведении похорон родственникам погибших в авиакатастрофе, сообщал РБК начальник пресс-службы ДОСААФ России Игорь Филимонов. По факту крушения самолета Ан-2 Следственный комитет (СК) начал проверку.

Теги: авиакрушение , Ан-2 , Балашиха , авиашоу
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