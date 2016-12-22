В Москве автомобиль насмерть сбил пешехода

В столичном районе Ясенево на юго-западе Москвы автомобиль насмерть сбил пешехода. Об этом агентству «Москва» сообщил источник в экстренных службах.

«На 37-м км МКАД погиб пешеход после наезда на него автомобиля марки Volkswagen. На месте происшествия устанавливаются все обстоятельства случившегося», — заявил источник агентства. В пресс-службе московского управления ГИБДД подтвердили факт ДТП в районе Ясенево. В настоящее время ведется проверка.

Ранее, 19 августа, на северо-востоке столицы трамвай насмерть сбил пешехода. Инцидент произошел в районе дома № 163 по проспекту Мира. От полученных травм человек погиб на месте.

В Москве 14 августа поезд в районе платформы Останкино Ленинградского направления Октябрьской железной дороги насмерть сбил женщину. Она также скончалась на месте от полученных травм.