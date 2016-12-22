Япония выразила протест в связи с возможным ядерным испытанием КНДР

Япония направила Северной Корее «жесткий протест» в связи с возможным проведением шестого ядерного испытания. Об этом заявил премьер-министр Японии Синдзо Абэ, сообщает издание Nikkei Asian Review.

«Если Северная Корея действительно провела ядерное испытание, это совершенно неприемлемо, и мы должны подать жесткий протест против этой акции», — сказал Абэ. Также он поручил министерствам и ведомствам собирать и анализировать информацию о последствиях землетрясения. Кроме того, японский премьер-министр приказал поддерживать тесный контакт с США и Китаем в связи с возможным ядерным испытанием КНДР.

Также министр иностранных дел Японии Таро Коно после заседания Совета Национальной безопасности страны призвал США и Южную Корею созвать экстренное заседание Совета Безопасности ООН. Об этом сообщает телеканал NHK.

Ранее стало известно о том, что в КНДР произошло землетрясение. По разным оценкам, его магнитуда колебалась от 5,8 до 6,4. По словам Синдзо Абэ, подземные толчки могли быть вызваны ядерными испытаниями КНДР. В свою очередь, Таро Коно заявил, что японская сторона на основании полученных данных пришла к выводу, что Северная Корея действительно провела ядерное испытание.

В Южной Корее также посчитали, кто землетрясение было вызвано северокорейским ядерным испытанием. По информации военных Южной Кореи, ядерное оружие было испытано на полигоне возле города Кильчжу провинции Хамгён-Пукто.

По данным Примгидромета, последствия возможного ядерного испытания КНДР не представляют угрозы для Приморья, а радиационный фон в крае не превышает нормы. Там также не зафиксировали второго землетрясения.

По информации Геологической службы США, эпицентр землетрясения находился в Японском море. Последний раз подземные толчки подобной силы возле Корейского полуострова были зафиксированы в 1994 году.