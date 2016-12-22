ВСУ обстреляли наблюдательный пост СЦКК на юге ДНР

Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) обстреляли село Безыменное на юге самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР). Об этом «Донецкому агентству новостей» сообщил представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
В населенном пункте находится наблюдательный пост СЦКК. В результате обстрела никто не пострадал, наблюдатели укрылись от обстрела в бомбоубежище. «В 06:15 с позиций ВСУ был открыт огонь по Безыменному. Прилеты зафиксированы в непосредственной близости с наблюдательным пунктом СЦКК. Офицеры были эвакуированы в укрытие», — заявил представитель ДНР в СЦКК. По словам собеседника агентства, украинская армия вела огонь из гранатометов и минометов калибра 120 мм.
Ранее, 22 августа, ВСУ выпустили десять ракет из установок РСЗО «Град» по посту СЦКК в Безыменном. В результате обстрела никто не пострадал, российские и украинские наблюдатели укрылись от ракет в подвале наблюдательного поста.
В Минске 23 августа в результате переговоров была установлена новая дата перемирия в Донбассе: противоборствующие стороны должны были прекратить огонь с 25 августа. Дата была согласована в связи с началом нового учебного года. «Мы надеемся, что «школьное» перемирие будет соблюдаться ответственно и бессрочно», — сообщал тогда представитель России в контактной группе Борис Грызлов.Заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин 26 августа обвинил Украину в срыве «школьного» перемирия. По его словам, были зафиксированы 29 нарушений перемирия с украинской стороны. Басурин отметил, что украинские военные обстреливают населенные пункты ДНР из минометов калибра 82 и 120 мм, а также используют танки и БМП. В ответ Украина также обвинила ДНР в срыве перемирия. По данным пресс-службы АТО, вооруженные силы ДНР обстреляли их позиции из минометов и гранатометов в районе Авдеевской промзоны.