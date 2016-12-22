На Камчатке из-за урагана объявили штормовое предупреждение

Штормовое предупреждение объявлено в Камчатском крае из-за надвигающегося урагана. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте ГУ МЧС России по Камчатскому краю.

По информации Камчатского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в понедельник, 4 сентября, в некоторых прибрежных районах ожидается усиление ветра. В частности, в Елизовском и Усть-Большерецком муниципальных районах, а также в Петропавловске-Камчатском ветер усилится до 35-40 м/с.

Ветер такой же силы будет бушевать в отдельных подрайонах Тихого океана и Охотского моря. В связи с надвигающимся ураганом МЧС рекомендовало руководителям судоходных компаний соблюдать осторожность при выходе судов в море. Также жителям прибрежных районов рекомендовали не выходить на воду на маломерных судах, лодках и катерах, так как это опасно для жизни.