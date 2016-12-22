СМИ сообщили о намерении Японии сбивать ракеты КНДР лазерами

Япония рассматривает возможность использовать для противоракетной обороны (ПРО) от КНДР лазеры, сообщает японская газета Yomiuri.

Как сообщает издание, предполагается, что удар по ракете будет наноситься сразу после запуска, чтобы ее уничтожить или обезвредить. Япония уже испытывала ранее подобные системы с борта самолетов и кораблей. На дальнейшую разработку этой системы японские военные запросили на 2018 год 7 млрд иен.

Подобные разработки призваны защитить страну от северокорейских ракет, одна из которых перелетела 29 августа через японский северный остров Хоккайдо. КНДР заявила, что была запущена ракета средней дальности «Хвасон-12». В Японии была объявлена тревога, местным жителям рекомендовали укрываться в убежищах. КНДР назвала эти испытания «прелюдией» к ракетной атаке на американскую авиабазу на острове Гуам в Тихом океане.

Также КНДР заявила 2 сентября о получении водородной бомбы. Ученые продемонстрировали северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну водородную боеголовку, которую возможно установить на баллистическую ракету.

