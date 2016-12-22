Президент США Дональд Трамп во второй раз посетил пострадавший от урагана «Харви» штат Техас, а также Луизиану, сообщает Reuters.

Как сообщает агентство, глава государства прибыл в Хьюстон — один из наиболее пострадавших от стихии техасских городов. Трамп посетил центр для перемещенных лиц, а также проинспектировал раздачу продовольствия. Он отметил, что «люди оценят то, что было сделано». «Все сделано очень эффективно, очень хорошо», — отметил президент качество работ по ликвидации последствий урагана.

В свой первый визит в Техас 29 августа Трамп воздержался от посещения Хьюстона, однако нанес визит в сильно пострадавший город Корпус Кристи. До этого Белый дом сообщал, что, скорее всего, президент не будет посещать наиболее затронутые стихией территории, а прибудет для инспекции принимаемых штатом мер в город Сан Антонио.

Ураган «Харви» который обрушился на американские штаты Техас и Луизиану в пятницу, 25 августа. Он стал сильнейшим подобным бедствием с 2005 года. Жертвами стихии стали 47 человек. Шторм затопил обширные территории, парализовал транспорт, оборвал линии электропередач, оставив без электричества около 155 тыс. человек. В Мексиканском заливе из-за урагана была сокращена добыча нефти. Власти Техаса оценили нанесенный штату ущерб в $125 млрд.





