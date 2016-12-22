Посольство России в Боготе начало проверку сведений об убитом россиянине

Посольство России в Колумбии проверяет информацию об убийстве российского гражданина, заявил пресс-атташе диппредставительства в Боготе Денис Хромов. Об этом сообщает ТАСС.

Хромов рассказал агентству, что «посольство России в Колумбии в курсе данной ситуации». «[посольство} совместно с колумбийскими властями занимается проверкой информации о судьбе гражданина РФ Арсена Восканяна», — сказал он.

Ранее Reuters сообщило о том, что похищенный колумбийскими повстанцами Армии национального освобождения (ELN) в 2016 году россиянин Арсен Восканян убит при попытке к бегству. Об этом агентству рассказал источник в леворадикальной группировке. По его словам, Восканян похитил гранату и был застрелен. В результате инцидента были ранены несколько боевиков. Как выяснило Reuters, гибель россиянина произошла в апреле.

Россиянин был похищен повстанцами, которые обвинили его в сборе ядовитых лягушек, чтобы затем незаконно переправить их за пределы страны.

Левацкая ELN признана террористической организацией в ЕС и США. ее боевики неоднократно брали в заложники иностранных граждан, требуя выкуп. так, в июне боевики группировки похитили двух голландских журналистов. По словам представителей организации, это единственный способ прокормить себя. В качестве условия мирного урегулирования они требуют субсидии со стороны властей Колумбии. Как отмечает Reuters, смерть россиянина может затруднить переговоры повстанцев с властями. До этого в 2016 году крупнейшая повстанческая группировка FARC, также занимавшаяся похищением иностранных граждан, подписала с правительством соглашение о прекращении огня.

