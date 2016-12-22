При падении дельтаплана под Тулой погибли два человека

Под Тулой разбился мотодельтаплан, два человека погибли, говорится в сообщении управления Следственного комитета России (СКР) по Тульской области.
Как сообщили в ведомстве, дельтаплан принадлежал жителю деревни Ревякино Ясногоского района Тульской области. Он совершал полет вместе с несовершеннолетней девочкой в качестве пассажира. Во время приземления произошло возгорание дельтаплана. Пилот летательного аппарата и пассажир погибли.
В СКР добавили, что по факту происшествия проводится доследственная проверка. На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Как говорится в сообщении регионального управления МЧС, крушение произошло в районе деревни Щебачево Тульской области. В тушении пожара принимали участие спасатели Ясногорского пожарно-спасательного гарнизона. Как сообщили агентству «Интерфакс» в ведомстве, в результате крушения погибли мужчина 1955 года рождения и 17-летняя девочка. Отец ребенка, мужчина 1971 года рождения, доставлен в реанимацию Тульской клинической больницы с ожогами четвертой степени, а затем отправлен в Москву. Мужчина получил ожоги, когда пытался отстегнуть девочку от сиденья,