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«Союз МС-04» отстыковался от МКС
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«Союз МС-04» отстыковался от МКС
Общество, 01:55
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«Союз МС-04» отстыковался от МКС

Космический корабль «Союз МС-04» с российским космонавтом ​Федором Юрчихиным и двумя его американскими коллегами Джеком Фишером и Пегги Уитсон отстыковался от Международной космической станции (МКС). Об этом «Интерфакс» сообщили в Центре управления полетами (ЦУП).

Как рассказали агентству, корабль в ближайшее время покинет район расположения МКС и отойдет на безопасное расстояние, чтобы начать спуск к Земле при помощи двигателей. Примерно в 3:59 мск «Союз МС-04» должен войти в плотные слои атмосферы и начать торможение. Космонавты вернутся на Землю около 4:22 мск. Район приземления находится в 148 км от казахстанского города Джезказган в Карагандинской области.

Экипаж Юрчихина и Фишера (экспедиция МКС-51/52) провел на станции 136 суток. Пегги Уитсон пробыла на орбите 290 суток. Юрчихин побывал на МКС в девятый раз. На МКС продолжит работу экипаж, доставленный в июле кораблем «Союз МС-05» — российский космонавт Сергей Рязаннский, американский астронавт Рэндолф Березник, а также сотрудник Европейского космического агентства (ЕКА) Паоло Несполи.

Ранее сообщалось, что 29 июля к МКС пристыковался космический корабль «Союз МС-05» с новым экипажем для станции. Продолжительность работы экипажа экспедиции МКС-52/53 составит 139 суток.
 

Теги: МКС , «Союз МС-04» , Отстыковка
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