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Ассандж напомнил о неприкосновенности российской дипсобственности в США
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Ассандж напомнил о неприкосновенности российской дипсобственности в США
Война санкций, 00:39
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Ассандж напомнил о неприкосновенности российской дипсобственности в США

Российская дипломатическая собственность неприкосновенна с того момента, как власти США признали ее нахождение на своей территории, заявил основатель сайта расследований WikiLeaks Джулиан Ассандж на своей странице в Twitter.

Ассандж отметил, что российские диппредставительства имеют иммунитет согласно Венской конвенции о дипломатических сношениях (VDR). Он подчеркнул, что данную конвенцию подписали, в том числе, и США. В своем твите он привел текст ст. 22 данной конвенции. «Не важно, что делает Россия со своей собственностью. Как только США согласились внести их в список диппредставительств, они неприкосновенны», — заявил он.

Ранее сообщалось, что власти США начали обыски в российском торгпредстве в Вашингтоне. МИД России назвал планы обысков в российских диппредставительствах, которые закрываются со 2 сентября, включая Генконсульство в Сан-Франциско «беспрецедентной, агрессивной акцией» и вызвал для объяснений американского посланника. Российское внешнеполитическое ведомство опубликовало видео обыска консульства в Сан-Франциско.

Власти США объявили о закрытии российских диппредставительств в Нью-Йорке и Сан-Франциско 31 августа. Сроком прекращения их деятельности было названо 2 сентября. В Госдепартаменте назвали эти меры выполнением решения Москвы по сокращению численности дипломатической миссии в России. По сообщению СМИ, решение о закрытии миссий принимал лично президент США Дональд Трамп. МИД России пообещал «отреагировать» на меры американской стороны.

Как развивалась дипломатическая война между США и Россией

29 декабря 2016 года. Стало известно, что США высылают 35 российских дипломатов, действия которых были расценены как «несоответствующие» дипломатической практике. В тот же день власти США закрыли российским дипломатам доступ на две загородные резиденции в Нью-Йорке и Мэриленде.

В ответ МИД России предложил выслать 35 американских дипломатов, а также запретить дипломатам пользоваться дачей в Серебряном Бору. 

Путин сообщил, что российская сторона не будет «создавать проблем для американских дипломатов».

3 июля 2017 года. В Кремле предупредили США о том, что «терпение на исходе»​.

14 июля 2017 года. МИД России заявил о проникновениях спецслужб США на арестованные в Штатах дачи дипломатов. ​Представитель ведомства Мария Захарова заявила, что дипломаты, которых Россия направляет в США взамен высланных в декабре, не могут получить американские визы.

28 июля 2017 года. Министерство иностранных дел России сообщило, что с 1 сентября сокращает численность американских дипломатов в России до 455 человек, а с 1 августа запрещает американским дипломатам пользоваться дачами в Серебряном Бору, а также лишает посольство США права пользоваться складами на юге столицы.

31 августа 2017 года. США решили закрыть генконсульство России в Сан-Франциско, а также консульские объекты в Нью-Йорке и Вашингтоне.

Теги: Россия , США , Джулиан Ассандж , дипсобственность
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