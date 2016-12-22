Ассандж напомнил о неприкосновенности российской дипсобственности в США

Российская дипломатическая собственность неприкосновенна с того момента, как власти США признали ее нахождение на своей территории, заявил основатель сайта расследований WikiLeaks Джулиан Ассандж на своей странице в Twitter.

Ассандж отметил, что российские диппредставительства имеют иммунитет согласно Венской конвенции о дипломатических сношениях (VDR). Он подчеркнул, что данную конвенцию подписали, в том числе, и США. В своем твите он привел текст ст. 22 данной конвенции. «Не важно, что делает Россия со своей собственностью. Как только США согласились внести их в список диппредставительств, они неприкосновенны», — заявил он.

Ранее сообщалось, что власти США начали обыски в российском торгпредстве в Вашингтоне. МИД России назвал планы обысков в российских диппредставительствах, которые закрываются со 2 сентября, включая Генконсульство в Сан-Франциско «беспрецедентной, агрессивной акцией» и вызвал для объяснений американского посланника. Российское внешнеполитическое ведомство опубликовало видео обыска консульства в Сан-Франциско.

Власти США объявили о закрытии российских диппредставительств в Нью-Йорке и Сан-Франциско 31 августа. Сроком прекращения их деятельности было названо 2 сентября. В Госдепартаменте назвали эти меры выполнением решения Москвы по сокращению численности дипломатической миссии в России. По сообщению СМИ, решение о закрытии миссий принимал лично президент США Дональд Трамп. МИД России пообещал «отреагировать» на меры американской стороны.