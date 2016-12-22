Ассандж напомнил о неприкосновенности российской дипсобственности в США

Российская дипломатическая собственность неприкосновенна с того момента, как власти США признали ее нахождение на своей территории, заявил основатель сайта расследований WikiLeaks Джулиан Ассандж на своей странице в Twitter.
Ассандж отметил, что российские диппредставительства имеют иммунитет согласно Венской конвенции о дипломатических сношениях (VDR). Он подчеркнул, что данную конвенцию подписали, в том числе, и США. В своем твите он привел текст ст. 22 данной конвенции. «Не важно, что делает Россия со своей собственностью. Как только США согласились внести их в список диппредставительств, они неприкосновенны», — заявил он.
Ранее сообщалось, что власти США начали обыски в российском торгпредстве в Вашингтоне. МИД России назвал планы обысков в российских диппредставительствах, которые закрываются со 2 сентября, включая Генконсульство в Сан-Франциско «беспрецедентной, агрессивной акцией» и вызвал для объяснений американского посланника. Российское внешнеполитическое ведомство опубликовало видео обыска консульства в Сан-Франциско.
Власти США объявили о закрытии российских диппредставительств в Нью-Йорке и Сан-Франциско 31 августа. Сроком прекращения их деятельности было названо 2 сентября. В Госдепартаменте назвали эти меры выполнением решения Москвы по сокращению численности дипломатической миссии в России. По сообщению СМИ, решение о закрытии миссий принимал лично президент США Дональд Трамп. МИД России пообещал «отреагировать» на меры американской стороны.
29 декабря 2016 года. Стало известно, что США высылают 35 российских дипломатов, действия которых были расценены как «несоответствующие» дипломатической практике. В тот же день власти США закрыли российским дипломатам доступ на две загородные резиденции в Нью-Йорке и Мэриленде.
В ответ МИД России предложил выслать 35 американских дипломатов, а также запретить дипломатам пользоваться дачей в Серебряном Бору.
Путин сообщил, что российская сторона не будет «создавать проблем для американских дипломатов».
3 июля 2017 года. В Кремле предупредили США о том, что «терпение на исходе».
14 июля 2017 года. МИД России заявил о проникновениях спецслужб США на арестованные в Штатах дачи дипломатов. Представитель ведомства Мария Захарова заявила, что дипломаты, которых Россия направляет в США взамен высланных в декабре, не могут получить американские визы.
28 июля 2017 года. Министерство иностранных дел России сообщило, что с 1 сентября сокращает численность американских дипломатов в России до 455 человек, а с 1 августа запрещает американским дипломатам пользоваться дачами в Серебряном Бору, а также лишает посольство США права пользоваться складами на юге столицы.
31 августа 2017 года. США решили закрыть генконсульство России в Сан-Франциско, а также консульские объекты в Нью-Йорке и Вашингтоне.