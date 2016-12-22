Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 58,00 57,61 EUR Нал. 68,92 68,30 USD Бирж. 57,52 -0,50 EUR Бирж. 68,26 -0,78 USD ЦБ. 58,06 -0,49 EUR ЦБ. 69,00 -0,62 EUR/USD 1,19 -0,01 ММВБ 2010,98 -0,56% РТС 1100,58 +0,43% Brent 52,69 -0,15% DJIA 21987,56 +0,18% Nasdaq 6435,33 +0,10% FTSE 7438,50 +0,11%
Учитель пообещал выпустить четырехсерийную версию «Матильды»
Лента новостей
Колумбийские повстанцы заявили об убийстве российского гражданина 22:52, Общество Учитель пообещал выпустить четырехсерийную версию «Матильды» 22:23, Общество Антимонопольный комитет Украины проверит продажу билетов на «Евровидение» 21:57, Общество Диего Коста отказался возвращаться в расположение «Челси» 21:51, Спорт В здании российского торгпредства в Вашингтоне начались обыски 21:17, Политика Джабраилов извинился перед слышавшими выстрелы в Four Seasons 21:15, Общество Проверьте ваше везение, предпринимательское чутьё и деловую хватку 21:02, РБК и Билайн В посольстве рассказали о работе торговой миссии в США после новых мер 20:58, Политика Москалькова попросит открыть гуманитарный коридор для россиянок в Мосуле 20:17, Общество МВД опровергло информацию о взрыве в лофте в Волгограде 19:47, Общество Минобороны заявило о разгроме последнего крупного очага ИГ в центре Сирии 19:41, Политика СМИ узнали об аварийной посадке вертолета с туристами в центре Петербурга 19:29, Общество Льюис Хэмилтон побил рекорд Михаэля Шумахера в «Формуле-1» 19:15, Спорт Порошенко подписал закон об амнистии служивших в Донбассе военных 18:47, Политика На первой линии метро Петербурга произошел сбой в движении поездов 18:45, Общество Меркель выступила за непрерывность диалога между НАТО и Россией 18:12, Политика Сборная России по футболу потеряла нападающего из-за травмы 18:11, Спорт Германия отказала Турции в заморозке активов сторонников Гюлена 18:01, Общество В ДОСААФ пообещали помочь с похоронами погибших при крушении Ан-2 17:39, Общество Мужчина и ребенок погибли при падении параплана в Тульской области 17:24, Общество «Первый канал» опроверг удаление эпизода о ВИЧ в фильме о принцессе Диане 16:50, Общество Очевидцы рассказали о крушении самолета Ан-2 в Балашихе 16:42, Общество Глава Кабардино-Балкарии рассказал Путину о ликвидации последствий селя 16:18, Общество В Подмосковье во время авиашоу разбился самолет Ан-2 16:17, Фотогалерея  «Манчестер Сити» включил в заявку на сезон бывшего игрока «Уфы» 16:09, Спорт СК начал проверку по факту крушения самолета Ан-2 в Балашихе 15:51, Общество Самолет в аэропорту Брюсселя эвакуировали из-за угрозы взрыва 15:34, Общество МИД вызвал посланника США из-за планов Вашингтона обыскать торгпредство 15:14, Политика
Учитель пообещал выпустить четырехсерийную версию «Матильды»
Общество, 22:23
0
Учитель пообещал выпустить четырехсерийную версию «Матильды»

Режиссер Алексей Учитель планирует в 2019 году выпустить сериал «Матильда» из четырех частей. Об этом он рассказал ТАСС.

«Будет фильм и четырехсерийный сериал», — рассказал режиссер.

Премьера фильма Матильда была запланирована на 6 октября. Однако в конце августа Алексей Учитель заявил о переносе премьеры на 23 октября. Он отмечал, что «в этом нет ничего криминального». По его словам, «причины технические, связанные с работой театра и другими планами».

Фильм рассказывает о судьбе балерины Матильды Кшесинской и ее отношения с цесаревичем Николаем Александровичем, будущим последним российским императором Николаем I.

Заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Натал​ья Поклонская обращалась в прокуратуру с требованием проверить фильм. По ее мнению, он оскорбляет чувства верующих, является «антиисторической подделкой», направленной «на дискредитацию, клевету и глумление над одним из самых почитаемых святых — царя страстотерпца Николая II и его семьи».

Бог с ними: молитвенное стояние противников фильма «Матильда» в Москве Еще 6 фото
Фотогалерея

Противники выхода фильма 1 августа провели молитвенное стояние. Его участники молились за вразумление создателей картины.

Теги: «Матильда» , Алексей Учитель
Главное
В здании российского торгпредства в Вашингтоне начались обыски Политика
Материалы по теме
Студию Учителя закидали коктейлями Молотова в день рождения Матильды Общество
Учитель рассказал о переносе премьеры «Матильды» Общество
Прокуратура Крыма признала незаконным запрет на показ трейлера «Матильды» Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Материалы с отметкой
публикуются на правах рекламы
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку