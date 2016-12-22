Антимонопольный комитет Украины проверит продажу билетов на «Евровидение»

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) открыл дело по поводу нарушений при продаже билетов на финал конкурса «Евровидение-2017». Об этом на своей странице в Facebook сообщил старший партнер адвокатской компании «Кравец и Партнеры» Ростислав Кравец, который подал заявление.

По словам Кравеца, при продаже билетов на конкурс вместе с номинальной ценой билета взимались дополнительные средства.

Адвокат подчеркнул, что «столь циничное нарушение» антимонопольного законодательства, «заключающееся в установлении платы за услугу, от которой нельзя отказаться при монопольной продаже билетов на конкурс «Евровидение», не должно «остаться незамеченным». Он добавил, что люди, «придумавшие столь «гениальную» схему» и «подорвавшие доверие к Украине, » не должны остаться «безнаказанными».

Международный конкурс «Евровидение-2017» проходил в Киеве с 9 по 13 мая при участии 42 стран. В России мероприятие не транслировалось, поскольку организаторы конкурса не допустили к участию российскую исполнительницу Юлий Самойлову.