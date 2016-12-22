В посольстве рассказали о работе торговой миссии в США после новых мер

После требования Вашингтона закрыть до 2 сентября консульство России в Сан-Франциско, а также два здания российского торгпредства в Вашингтоне и Нью-Йорке торговая миссия России в США продолжит работу на территории посольства России. Об этом ТАСС сообщил представитель российской дипмиссии в Соединенных Штатах Николай Лахонин.

«Нет ничего сенсационного в том, что сотрудники торгпредства, после того как [власти США] им запретят доступ, переезжают в посольство работать», — отметил он. Само торгпредство, как добавил собеседник агентства, «продолжает работать, просто на территории посольства» России в Вашингтоне.

Помимо этого, как уточнил агентству Лахонин, американские должностные лица, несмотря на переданную Россией США ноту протеста, все равно намерены в ближайшее время провести досмотр российского торгового представительства в Вашингтоне. «Сейчас, в 14:00 [по местному времени] (21:00 мск) ​ будет досмотр», — заявил он. «Формально» обыск, как добавил дипломат, будет проводить Госдепартамент США. Вашингтон, как также отметил собеседник ТАСС, ранее предупредил российскую сторону об этих следственных действиях.

«Интерфаксу» Лахонин, в свою очередь, уточнил, что «за два дня» сотрудники торгпредства в Вашингтоне вывезли из здания «только самое необходимое для дальнейшей работы и проживания».

О планах властей США провести обыски в генконсульстве России в Сан-Франциско официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила 1 сентября. Однако на следующий день в российском внешнеполитическом ведомстве заявили о том, что подобный досмотр Вашингтон намеревается провести в торговом представительстве России в столице Соединенных Штатов. В связи с этим МИД России вызвал для вручения ноты протеста советника-посланника американского посольства в Москве Энтони Годфри. Обыски в зданиях российской дипмиссии в США в МИДе также сочли «беспрецедентной, агрессивной акцией».