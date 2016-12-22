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Джабраилов извинился перед слышавшими выстрелы в Four Seasons
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Джабраилов извинился перед слышавшими выстрелы в Four Seasons
Общество, 21:15
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Джабраилов извинился перед слышавшими выстрелы в Four Seasons

Бывший сенатор Чечни, бизнесмен Умар Джабраилов извинился перед людьми, которые слышали произведенные им выстрелы в отеле Four Seasons. Свои извинения он принес в ходе интервью на телеканале «Россия 1».

«Я перед сотрудниками принес извинения. Перед теми, кто слышал это, я тоже приношу свои извинения», — заявил Джабраилов.

Он отметил, что произошедшая с ним ситуаци, связана с его «нервной системой», а также с «переживаниями и состоянием нервного срыва, аффекта». Джабраилов напомнил, что имеет контузию.

«Я участник боевых действий, я офицер запаса — в Чечне воевал когда-то во время режима КТО. И, видимо, это сработало», — отметил бизнесмен.

Умар Джабраилов 29 августа произвел два выстрела в потолок из наградного пистолета в столичной гостинице Four Seasons. В его номере были обнаружены порошок белого цвета, а также бутылки с алкоголем и неизвестные таблетки. Бизнесмену предъявили обвинение в хулиганстве, после чего отпустили под подписку о невыезде. Обнаруженные в номере вещества были направлены на экспертизу.

По результатам медосвидетельствования Джабраилова было установлено, что он находился в состоянии наркотического опьянения.

Теги: Умар Джабраилов
Главное
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